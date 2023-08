Amichevoli dilettanti, Cittadella vince a Granarolo

Sabato di amichevoli per Cittadella e Terre di Castelli.

CITTADELLA. La squadra di Salmi si impone 3-1 a Granarolo sul Granamica (Eccellenza "B"). Ad aprire le danze è Aldrovandi, poi nella ripresa arriva il raddoppio su rigore di Ridolfi e dopo la rete bolognese di Karapici (rigore), ci pensa l’ex di turno Caselli a chiudere i conti. Prossimo impegno sabato 12 sul campo della Vianese.

TERRE DI CASTELLI. Primo test per i ragazzi di Domizzi che oggi chiuderanno il soggiorno a Polinago. La Primavera del Modena vince l’amichevole 2-0: al 44’ la sblocca con bel tiro da fuori area Vicini, nella ripresa il Modena (debutto anche per l’austriaco Waibl) in contropiede raddoppia grazie ad un’ottima finalizzazione di Ghillani dal limite, Venturelli devia ma non in maniera sufficiente per evitare la rete.

TERRE DI CASTELLI 1° tempo: Auregli, Gargano, Hajbi, Carta, Dembacaj, Operato, Hoxha, Pigozzi, Stanco, Esposito E., Scarlata. Secondo tempo: Venturelli (20’ Grazia), Saccani M., Saccani A., Ferrari, Dembacaj, Massari, Prandini, Pampaloni, Uhunamure, Esposito L., Campani. All. Domizzi.

MODENA PRIMAVERA: Leonardi, Gandolfi, Vicini, Sarris, Ori, Zanichelli, Furiato, Waibl, Brasili, Molara, Pelloni. Entrati: Galli, Fiorillo, Paglia, Casani, Borsari, Lisanti, Olivieri, Teresi, Moratti, Oliva, Ghillani, Berni, Fugallo, Barozzini, Stopelli. All. Mandelli. d.s.