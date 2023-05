Anastasi elogia i gialloblù "Stagione molto importante, ma noi vogliamo il torneo"

Anche al PalaBarton ci si prepara alla sfida che vale un pezzo di Europa in programma domenica alle 18. Certo, per la Sir Safety aver fallito l’obiettivo minimo della qualificazione alla Champions è un ’meno’ pesante nel bilancio di stagione, ma l’assalto alla Challenge Cup è ora una priorità irrinunciabile, lo sanno Giannelli e compagni e lo sa anche il coach, ormai già ex e sulla via di allenare Piacenza.

Sul match di domenica contro la Valsa Group, match appunto che vale l’accesso alla finalissima che assegna la carta per la Challenge, queste le parole di coach Anastasi: "La partita di domenica è delicata perché arriva a fine stagione ed è importante e necessario trovare le energie mentali e fisiche per giocare al meglio queste gare. Stiamo lavorando serenamente, abbiamo avuto una lunga settimana a differenza del solito per preparare il match. Modena è una squadra che ha fatto secondo me una stagione molto importante. Ha giocato bene ed ha lanciato dei giovani che tra l’altro sono stati convocati in nazionale. Penso che arriveranno a Perugia con grande soddisfazione e serenità per cui dovremo stare molto attenti. Da parte nostra e del club c’è la volontà di vincere questo torneo per avere un’opportunità europea in più. Sappiamo che abbiamo le qualità per farlo, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo".

a.t.