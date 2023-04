Anastasi non confermato a Perugia: ora è lui in pole per Modena

Dopo quello della non conferma di Andrea Giani sulla panchina di Modena, è arrivato ieri quello della non conferma di Anastasi come allenatore di Perugia. Assecondando i rumors delle ultime ore e facendo anche un rapido calcolo matematico e di opportunità, le possibilità che sia proprio il ‘Nano’ il prossimo allenatore di Modena aumentano esponenzialmente, con Lorenzetti allora indirizzato alla panchina di Perugia. "Andrea Anastasi non sarà il nostro allenatore il prossimo anno – le dichiarazioni di Gino Sirci – ruolo per il quale stiamo valutando altre opzioni. Desideriamo ringraziare Anastasi per il prezioso lavoro svolto, per la collaborazione prestata e per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club". Tornando al toto-allenatori per la panchina di Modena, ormai tutte le indicazioni convergono sul nome di Anastasi, e un terzo ritorno di Angelo Lorenzetti o un secondo di Bernardinho si allontanano. Più difficile inquadrare il destino di Andrea Giani: con la tassa sul doppio incarico non ha proposte in Italia.

a.t.