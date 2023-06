Anche Bouhali e il baby Sabattini fra i confermati Per il nuovo corso piace Luca Battistini

Arrivano altre due conferme in casa Carpi della rosa che ha appena chiuso il campionato. Oltre a quelle note di Calanca, Boccaccini, Beretta (su cui c’è però l’incognita delle offerte dalla Lega Pro) e Arrondini vestiranno ancora il biancorosso anche sotto la guida di mister Cristian Serpini sia Aimen Bouhali che Filippo Sabattini. Classe ‘95, Bouhali ha chiuso la sua prima stagione a Carpi con 33 gettoni e 3 assist e conosce già mister Serpini con cui ha vinto due anni fa i playoff di D al Lentigione.

Il centrocampista di origini tunisine che risiede a Correggio sarà una preziosa pedina per completare la mediana, dove può fare la mezz’ala e all’occorrenza adattarsi anche da regista. Per il terzino carpigiano classe 2004 la conferma è il premio alla prima ottima stagione fra i grandi dopo il salto dalla United Carpi direttamente in prima squadra in cui è riuscito a mettere insieme 30 gare fra campionato, coppa e playoff. Sabattini è fra i pochi giocatori di proprietà del club e la sua valorizzazione va nel senso della linea tracciata dalla società con l’ampliamento del settore giovanile annunciato e che proprio ieri ha visto il Carpi lanciare sulle proprie pagine sociale ufficialmente il via al reclutamento dei ragazzi classe 2009 per la nuova squadra Giovanissimi che verrà allestita, al fianco di quella Juniores (allenata da Roberto Corradi) e degli Allievi. Intanto per l’attacco su Formato si sono mosse anche Sant’Angelo, Riccione e Forlì, mentre radiomercato ha accostato ai biancorossi Luca Battistini (‘99), 10 gol col Caldiero in D.

d.s.