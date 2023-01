Anche i tifosi chiedono spiegazioni

In crisi di gioco e risultati. E contestati dai tifosi: anche se il calcio dei grandi ci ha abituato a ben altre forme di protesta, alzi la mano di chi non si è stupito, domenica, di vedere parte della squadra di Dionisi andare sotto lo spicchio di curva occupato dalla frangia più ‘calda’ del tifo neroverde per un ‘chiarimento’ sul momento. Detto che la prestazione contro la Lazio avrà, con tutta probabilità, contrariato anche sia Veronica che Marco Squinzi, entrambi presenti al Mapei Stadium, resta da dar conto anche dello striscione, apparso in curva: ‘Il profitto la vostra passione. Il risultato? L’ennesima delusione’.