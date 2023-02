Anche il patron Rivetti va a tutto gas

Qualche giorno modenese, dopo aver assistito alla vittoria di Brescia firmata da Diego Falcinelli, per il presidente canarino Carlo Rivetti.

Il numero uno del club gialloblù ha approfittato del momento per fare una visita alle ragazze del Modena Femminile, nel corso di una serata di allenamento. Con lui, l’ad Corporate Ilaria Mazzeo. Alle ragazze canarine Rivetti ha ribadito l’attenzione che il club ha per il settore femminile, conscio che da qui ai prossimi anni tanto dovrà essere fatto per consentirne la crescita sotto ogni punto di vista. Nella giornata di ieri, invece, il presidente del Modena è stato omaggiato da uno dei brand modenesi più famosi nel mondo, ovvero Maserati, con la consegna di una Maserati Levante Hybrid gialloblù.

Con questa consegna nasce una nuova collaborazione tra le due società. Infine, all’allenamento di ieri allo Zelocchi, immancabile la presenza dell’amministratore Delagato Matteo Rivetti il quale ha assistito all’intera seduta.