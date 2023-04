Anche il Valsa cambia: via Previati

Continuano a saltare in questa primavera bollente le panchine nei dilettanti. Dopo quelle di Modenese, Atletico Spm, Junior Fiorano, Cittadella e Fiorano, solo per citare i cambi delle ultime settimane, mercoledì sera anche il Valsa Savignano (Prima ’E’) ha deciso di svoltare. Dopo la sconfitta per 4-1 nello scontro salvezza di domenica sul campo del Solignano, che ha fatto allontanare a 4 punti la distanza dalla prima squadra fuori dai playout, il club gialloverde ha esonerato mister Roberto Previati (in foto), arrivato la scorsa estate al posto di Di Maria (di cui era stato vice), e ha affidato la squadra al tecnico della Juniores David Cuoghi affiancato dal ds Pattarozzi e dal responsabile dell’area tecnica Pagnoni. "La decisione – spiega la società – è stata presa per cercare di dare una scossa a tutto l’ambiente e salvare una stagione difficile. Vogliamo ringraziare mister Previati che non è l’unico responsabile ed è una persona seria". Con l’addio da Previati si chiude anche il rapporto col suo vice Cristian Monda. Il Valsa è al quart’ultimo posto con 27 punti a +1 sulla zona retrocessione diretta (Ceretolese) e ad oggi affronterebbe l’Airone (+2) nel playout salvezza. La squadra biancoverde viene da 3 sconfitte di fila rimediate con Felsina, Pontevecchio e Solignano che hanno azzerato l’effetto delle 3 vittorie di fila (Spilamberto, San Benedetto e Persiceto) di febbraio. Per mister Cuoghi dopo la sosta pasquale del campionato arrivano 3 gare da non fallire per mantenere la Prima categoria: si parte il 16 sul campo dell’Ozzanese fanalino di coda già retrocesso, poi lo scontro diretto proprio con l’Airone quindi la chiusura sul campo del Real Casalecchio che ad oggi non è ancora salvo.

