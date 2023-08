Anche Simone Gilioli per il Castelnuovo Il menu delle amichevoli Il Castelnuovo continua ad inserire nuove pedine: Simone Gilioli, difensore 2005, arriva dal Modena per partecipare ai primi impegni ufficiali con la Coppa di Eccellenza e Promozione. Amichevoli in vista da oggi al 23 settembre.