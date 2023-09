Ancora un oro per Anna Maria Ghiddi

Un altro oro per Anna Maria Ghiddi, autentica dominatrice dell’estate sugli skiroll a livello nazionale e internazionale. L’ultimo gradino più alto del podio per l’atleta portacolori dell’Olimpic Lama è arrivato in Friuli Venezia Giulia, dove nel fine settimana si è svolta l’Alpe Adria Summer Nordic Festival, evento sulle rotelle e gli sci di portata nazionale, con tutti i migliori. Nelle gare juniores grande spettacolo, soprattutto al femminile nelle battaglie svoltesi a Forni Avoltri, per un evento organizzato dall’Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci CAI Trieste, valido anche come prima tappa della Coppa Italia Giovani Rode. Al maschile, la vittoria è andata ad Aksel Artusi. L’atleta dell’Esercito si era già rivelato il più veloce sin dalla qualifiche ed è riuscito a confermare l’ottima condizione anche nella fase a batterie, gestendo al meglio la finale e tagliando per primo il traguardo. Finale al cardiopalma invece tra le Juniores femminili, la categoria nella quale era impegnata la Ghiddi che ha trovato in Maria Gismondi una rivale davvero tosta da superare. Dopo aver dominato le qualifiche infatti, con un tempo stratosferico, Maria Gismondi non è riuscita a conquistare il successo al termine della finale lasciando il passo proprio alla Ghiddi. La Gismondi era partita bene anche nell’atto conclusivo della gara, ma è stata poi avvicinata nella salita finale da Anna Maria Ghiddi.

La giovane tesserata per l’Olimpic Lama ha sfruttato le sue capacità da specialista degli skiroll in discesa per ricucire del tutto lo svantaggio e imporsi di un soffio nella volata inale. Alle spalle di Gismondi e Ghiddi si è piazzata la valdostana Virginia Cena (Fiamme Gialle). Con la stagione estiva che ormai volge al termine, Anna Maria Ghiddi guarda con rinnovata fiducia a quella invernale, nella quale attende il definitivo salto di qualità sugli sci di fondo: un salto di qualità che sugli skiroll è stato clamoroso negli ultimi mesi di gare tra Italia e resto del mondo.

a. t.