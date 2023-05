Anderlini, niente finale Ora il rientro da Cesena

Dovrebbe rientrare questa mattina da Cesena, se la Protezione Civile darà il via libera, la comitiva della Anderlini Pediatrica Modena, in Romagna da lunedì per le finali nazionali Under 14 di pallavolo femminile, che la Federazione ha per il momento sospeso. Il gruppo modenese, guidato dal tecnico Davide Zaccherini e dal dirigente Simone Gualtieri, è a Cesena dall’inizio della settimana, per le gare che avrebbero dovuto iniziare martedì, ma che a causa del disastro idrogeologico, erano state dapprima rimandate, e poi successivamente sospese. La comitiva modenese aveva tentato ieri mattina di mettersi in viaggio per rientrare a Modena, ma al casello di Cesena è stato fermato dalla polizia, che ha sconsigliato il trasferimento, che è stato rimandato ad oggi, confidando nelle condizioni climatiche in via di miglioramento: a parte il disagio, per il gruppo non ci sono problemi, e l’Anderlini, come tutte le altre società qualificate alle finali Under 14, ha chiesto alla Federazione di poter giocare comunque le Finali, magari tra giugno e luglio.

r.c.