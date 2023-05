Andrea Allegri è campione regionale

Lo scorso fine settimana è stato dedicato ai tornei validi per l’assegnazione dei titoli regionali veterani di tennistavolo, manifestazione che è andata di scena a Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia). Il miglior risultato lo ha ottenuto il mantovano Andrea Allegri, che da qualche anno veste la maglia del Tennistavolo Villa D’Oro, il quale, dopo la promozione appena ottenuta nel campionato a squadre di serie C, ha terminato alla grande la propria stagione aggiudicandosi il titolo di Campione Regionale Veterani 2023 categoria 40-50. Vittoria, tra l’altro, ancora più prestigiosa e meritata in quanto sofferta, specie al primo turno del tabellone finale, e non da favorito. La stessa impresa non è riuscita, nella categoria 50-60, a Marco Roncaccioli, che si è arenato agli ottavi di finale, riuscendo però a conquistare un buon terzo posto nel doppio maschile col compagno di squadra Tiziano Bacchelli, a sua volta uscito ad un passo dal podio nei quarti di finale.