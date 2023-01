Annamaria Ghiddi ai piedi del podio ai tricolori under 18

È una Annamaria Ghiddi sempre più consapevole quella che a Tesero, tra sabato 14 e domenica 15 gennaio, ha conquistato due quarti posti al lago di Tesero in Val di Fiemme dove si sono svolti i Campionati italiani di sci di fondo. Nella categoria Aspiranti Under 18 la Ghiddi è arrivata quarta nella 1,2 km con il tempo di 3 minuti, 38 secondi, 98 centesimi, con un distacco dalla prima di un secondo e 55 centesimi e con una prestazione ancora migliori, sempre nella categoria Aspiranti Under 18 ma nella 10 km a tecnica libera sulla pista olimpica, è giunta sempre quarta col tempo di 30 minuti e 55 secondi, con un distacco dalla prima di soli 32 secondi. Un grande orgoglio per l’Olimpic Lama.