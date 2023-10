Annamaria Ghiddi conquista la Coppa Italia

Sono Anna Maria Ghiddi e Matteo Tanel i vincitori della classifica generale assoluta della Coppa Italia NextPro di skiroll. Dopo 22 gare, iniziate lo scorso giugno a Sgonico, in provincia di Trieste, si è arrivato all’atto conclusivo della stagione, il weekend che ha visto atlete e atleti affrontare una sprint a 1,2 km a Valdobbiadene e l’epilogo a Polcenigo. Tra le donne, la vittoria è andata a Serena Del Fabbro del Monte Coglians, che ha conquistato il successo con un margine di 4" su Vanessa Cagnati (Val Biois). In terza piazza l’ottima Paola Beri (Nordik Ski Valsassina), staccata di 30"8. Ai piedi del podio Ilenia Casali (Gruppo Sciatori Edelweiss), che si è messa così alle spalle Lisa Bolzan (Orsago), staccata di 54"8, e proprio Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama), che ha terminato a 1’25"4. L’emiliana ha così conquistato la Coppa Italia per appena 15 punti. Ora l’attenzione della giovane atleta pavullese si sposta sugli sci.

a.t.