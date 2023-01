Apprensione per Cevoli, colto da un malore

Paura e apprensione per le condizioni di salute di Roberto Cevoli (foto), ex difensore canarino e storico protagonista degli anni della Longobarda. L’allenatore romagnolo è ricoverato da martedì all’ospedale di San Marino a seguito di un improvviso malore, a causa del quale era stato dapprima portato urgentemente al Bufalini di Cesena nella serata di domenica. Nello stesso pomeriggio di martedì Cevoli ha ripreso conoscenza e dato segnali riprese, le sue condizioni continuano però ad essere costantemente monitorate, sempre al nosocomio di San Marino. Cinquantaquattrenne, Cevoli ha allenato il Novara fino allo scorso dicembr. Con il Modena, uno dei giocatori più rappresentativi della doppia promozione tra il 2000 e il 2002, 57 presenze in A con una rete.