Appuntamento a Novi, c’è il G.P. Costituzione

Appuntamento oggi a Novi di Modena per il ciclismo giovanile. Con l’organizzazione della Ciclistica Novese l’intenso pomeriggio della bassa modenese risparmiata dagli allagamenti scatterà alle 14 (km.22,gli Esordienti del 1° anno con il 25° G.P.Lapam Artigianato e Commercio.Seguiranno alle 15(km.36) gli esordienti del 2° anno che gareggeranno per il successo nel 34^ G.P.della Costituzione mentre concluderanno l’impegnativo programma con la direzione corsa di Sauro Benzi gli allievi che si contenderanno la vittoria nell’11° G.P.Caseificio Razionale Novese che prenderà il via alle ore 16,30 (Km.49,500).

Trasferta in terra toscana per la pattuglia degli juniores del Team Cicli Paletti che dopo la brillante quinta piazza di Armin Caselli a Reda di Faenza proveranno a salire sul podio nelle Strade Bianche di Brollo (Arezzo). Per i Giovanissimi gialloblù in attesa del Meeting provinciale Modenese che si svolgerà l’ultima domenica di maggio a Sassuolo Giove Pluvio permettendo, considerando il meteo che si è visto nelle ultime giornate e che potrebbe condizionare anche il ciclismo, gareggeranno a Ceresere (Mantova).

Andrea Giusti