Appuntamento al Circo Rinascita con le sfide nel doppio misto

Grande appuntamento con il tennis oggi nei campi del Circolo Rinascita di Budrione che ospita il torneo Fit Tpra "Road to Torino ‘23". Venerdì sera è scattato il singolare maschile, mentre il clou sarà oggi con il "New York" di doppio misto che vede al via 16 coppie: si parte alle 9 con una sfida preliminare e in contemporanea la prima sfida del tabellone che vede testa di serie numero 1 la coppia composta da Claudia Pagani (Tennis Azzano San Paolo) e Gianluca Pozzi (Tennis Club Seregno) che nella parte alta se la vedranno alle 11,30 con Sentolin-Leandri. Dalla stessa parte, ma al seeding numero 4, ecco invece la coppia reggiana Jessica Zini e Franco Pizzo del Tennis Tricolore in campo alle 12,45 con Pirondi-Guicciardi.