Appuntamento con la storia

Era il 23 marzo del 2008, esattamente quindici anni fa, quando l’allora Pallavolo Modena raccolse l’unico successo della gestione Grani-Barone-Peia con la Challenge Cup, vinta a Resovia battendo prima i padroni di casa in semifinale poi il Lokomotiv Izumrud, squadra russa. Ha dovuto attendere tre lustri Modena per ripresentarsi all’appuntamento con una finale europea, anche se il tempo sembrerebbe essere fermo se pensiamo che sulla panchina siede lo stesso allenatore, Andrea Giani, capace da giocatore di sollevare al cielo anche l’ultima Coppa Cev, quella del 2004 vinta in casa contro Piacenza. In verità dal 2008 sono cambiate tante cose: Andrea Sartoretti ad esempio non è più in campo, ma direttore generale. Il palleggiatore è sempre un brasiliano, allora Ricardo (che però salto la Final Four per infortunio), oggi Bruno, mattatore del match di ritorno in semifinale. La stella della squadra allora era Murilo, oggi è Earvin Ngapeth, vessato dai problemi alla schiena ma capace di risollevarsi nella sfida di Belchatow che valeva l’accesso alla finalissima.

Appuntamento con la storia. Nella bacheca della società di viale dello Sport i trofei continentali non mancano: 4 Champions League, 3 Coppe delle Coppe, 4 Coppe Cev, 1 Challenge Cup. Alla ricerca della quinta Coppa Cev Modena si troverà come ultimo ostacolo i belgi del Roeselare, una delle squadre paracadutate sulla competizione dopo essere state eliminate nei gironi di Champions League. Una sfida difficile soprattutto per la qualità del gioco corale dei belgi, guidati magistralmente dal regista D’Hulst che di Bruno è stato il vice alla Lube Civitanova. Andata in casa il 29 marzo, in un match nel quale i ragazzi di Andrea Giani cercheranno di centrare lo stesso risultato ottenuto con Belchatow, una vittoria da tre punti che consenta loro di andare nel catino del Knack, sempre caldissimo, con tutti i risultati a disposizione, compresa la prova d’appello del golden set cui però è meglio non arrivare: i belgi ne hanno già vinti due su due.

Ora i playoff. Prima della coppa però ci sono tre partite di play off da affrontare in apnea e in sette giorni, una dietro l’altra. L’avversaria è Piacenza, la formazione che la Valsa Group si attendeva di incontrare anche nella finale di Cev ma che è stata eliminata in un rocambolesco golden set mercoledì scorso. Simon, Leal, Lucarelli, Brizard, Romanò, la rosa agli ordini di Botti è stata molto incostante in stagione ma per nomi e picchi di gioco fa tremare i polsi. Sarà durissima, ma la Modena vista in Polonia mercoledì sera è in grado di fare tutto, soprattutto con un Earvin Ngapeth con quella furia agonistica.

Alessandro Trebbi