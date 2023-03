Arrampicata, la Coppa Italia è uno spettacolo

Sui volumi dei muri della Rock’n Fire di Modena sono stati Pietro Vidi e Francesca Matuella a confermarsi i climbers italiani più in forma sulle pareti del Boulder in un parterre che aveva visto al via quasi 200 atleti per l’ultima tappa nazionale prima dell’inizio della Coppa del Mondo prevista dal 21 al 23 aprile in Giappone. I due compagni di squadra dell’Arco Climbing hanno bissato il successo in tandem anche nella terza tappa di Coppa Italia disputata sabato e domenica all’interno della palestra dei Vigili del Fuoco di Modena, dopo aver vinto insieme due settimane fa alla Vertikale di Bressanone. I due, oltre a spingere ancora una volta la loro società sul gradino più alto del podio, balzano così in testa alla graduatoria assoluta di Coppa Italia, in attesa della ultima prova, in programma il 23 e 24 settembre alla Orobia di Bergamo. Fra gli uomini dietro a Vidi ha messo al collo la medaglia d’argento Nicolò Sartiranana (Climbers Triuggio) che con un super flash all’ultimo blocco e tre zone raggiunte (l’unico tra i finalisti) nei blocchi 1, 2 e 3 ha chiuso al 2° posto davanti a Davide Colombo delle Fiamme Oro. Fra le donne dunque grande successo per la 16enne Francesca Matuella, l’unica delle sei finaliste a raggiungere tre top (il quarto però sulla sirena dei 4’ annullato dai giudici) con la medaglia d’oro arrivata solo grazie al minor numeri di tentativi su zone e top raggiunti. Dietro a lei Irina Daziano della In e Out Chiusa di Pesio e Giulia Medici della Sport Promotion, quest’ultima con una super rimonta negli ultimi due blocchi di finale flash nel terzo e top nel quarto.

Grande successo per l’organizzazione made in Rock’n Fire Modena: le placche e gli strapiombi preparati dai tracciatori federali si sono rivelati duri e impegnativi tanto che sono stati pochissimi i top raggiunti dai finalisti, così che il confronto tra gli scalatori azzurri è stato molto combattuto ed il pomeriggio organizzato dalla Fasi reso assai spettacolare e ricco di colpi di scena. A premiare c’erano Davide Terenzi direttore di gara e presidente della Rock’n Fire Modena, Roberto Bagnoli, direttore tecnico delle Squadre nazionali giovanili ed Andrea Covi, fiduciario del Coni Modena.