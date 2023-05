Arriva il Bari di Mignani Le forze fresche scalpitano

I problemi alla caviglia di Diego Falcinelli non sono di poco conto per Attilio Tesser, sapendo quanto l’ex Bologna sia funzionale agli schemi del tecnico canarino e quanto, la sua interpretrazione del ruolo di trequartista o seconda punta sia complementare alle caratteristiche di Diaw, Strizzolo o Tremolada. A proposito di quest’ultimo, anche le sue condizioni lasciano un po’ di suspense e considerato il momento tornano di moda alcuni ballottaggi.

Che il Modena abbia bisogna di nuova linfa, di freschezza, di gioventù, è apparso evidente e contro una delle squadre migliori di questo campionato, il Bari del grande ex Michele Mignani, tale freschezza non potrebbe che rivelarsi arma in più per mettere in cascina quei pochi punti che mancano al traguardo. E così, alzano il braccio Nicholas Bonfanti e Romeo Giovannini, due che stanno sgomitando parecchio per provare a ritagliarsi uno spazio importante nel match di domani al "Braglia".

Ricordandosi anche quanto è accaduto nella scorsa stagione (pur ricordando che la C è decisamente altro mondo) sono state diverse le circostanze nelle quali Tesser ha scelto di lanciarli per dare una piccola scossa o per dare una spinta ad un Modena che faticava. C’è da riportare alla mente quel famoso Modena-Viterbese, primo di 14 successi consecutivi, oppure quel derby di Cesena deciso proprio dalla doppietta dello "squalo". Momenti importanti di un anno fa, ma i due hanno saputo essere decisivi anche in questo campionato seppur troppo poco per quelle che sono le loro reali potenzialità. Di Giovannini va ricordata la rete al Cosenza e i tanti guizzi a gare in corso, di Bonfanti le reti al Cagliari e al Parma, avversari non proprio banali. Insomma, i due giovanotti ci sono. E c’è anche Giorgio Cittadini, ormai ampiamente tornato a pieno regime e pronto a candidarsi per un posto in difesa. Per lui, l’arduo compito di contenere il ciclone Cheddira, attaccante rivelazione della B che il Modena aveva affrontato a suo tempo quando vestiva la maglia del Mantova due stagioni fa, in C. I ragazzi freschi, anche scrollarsi di dosso quella enorme pressione accumulata dopo il disastro di Venezia.

A questo punto, conta solo il presente e non esiste nessun altro pensiero se non quello di portare definitivamente la barca in porto. C’è Mignani, e non sarà dello stesso pensiero perchè il suo Bari ha ben altri obiettivi. Le scintille sono pronte, Modena-Bari ha già il sapore di una di quelle partite che potrebbe valere ben più di novanta minuti di un sabato di maggio.

Alessandro Troncone