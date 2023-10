Arriva il Palermo al ’Braglia’. Oltre 10mila tifosi sugli spalti

Domani pomeriggio al Braglia assisteremo a una vera e propria invasione rosanero. Basti pensare ai 3.225 tagliandi già venduti ai tifosi del Palermo fino a ieri sera, che si assieperanno in curva Piscina. La richiesta di biglietti è però ancora forte, tanto che il Gos (che ha chiesto al Modena di schierare un numero di steward superiore a quello impiegato abitualmente nelle gare interne) ha acconsentito ad aprire un altro spicchio di curva ospiti per un totale di altri 500 posti, con la vendita che verrà chiusa questa sera alle 19. In totale sono stati venduti per la sfida di domani ben 4.970 biglietti, che sommati agli abbonati gialloblù andranno a superare i diecimila presenti (nello scorso campionato furono 11.350) allo stadio, per quella che sarà la quota spettatori più alta in questa stagione. Gara quindi molto attesa, per la quale è sicuramente consigliabile recarsi al Braglia con un certo anticipo rispetto al fischio d’inizio previsto per le 14.

Il Modena intanto continua a preparare la gara, per cercare di riscattare la sconfitta interna di sabato scorso patita con il Venezia, pur nella consapevolezza che il match con i rosanero (tre vittorie nelle ultime quattro) non sarà certo facile. La notizia del giorno, comunque da prendere con le cautele del caso, è che lo staff sanitario gialloblù sta valutando un possibile recupero record di Riccardo Gagno, uscito nell’ultima gara a fine primo tempo per una distorsione alla caviglia. Dicevamo di cautela, perchè in realtà le possibilità di vedere in campo domani l’estremo difensore canarino non sono altissime; si può dire che la situazione verrà valutata con il passare delle ore e solo all’ultimo si saprà se il numero 26 giallobluùpotrà scendere in campo o se verrà scelta una strada prudente, considerando anche il fatto che dopo il match di domani ci sarà la sosta. Nel caso è comunque pronto Seculin, che ha potuto vivere una settimana di lavoro da potenziale titolare e che in ogni caso non è certo un portiere inesperto e che ha nel suo curriculum anche una decina di presenze nella massima serie.

Altri acciaccati: sicuramente out sia Pergreffi che Gargiulo. Così come Bozhanaj che sta proseguendo il lavoro per reinserirsi a lavorare con il gruppo. Per quel che riguarda la formazione, non dovrebbe distaccarsi molto da quella vista con il Venezia. L’assenza di Pergreffi conferma Cauz al centro della difesa a far coppia con Zaro, e sugli esterni pare più plausibile a sinistra la conferma di Cotali. A centrocampo Gerli e Palumbo sono certi di una maglia, potrebbe esserci un ballottaggio tra Magnino e Battistella; in attacco da scegliere chi giocherà al fianco di un Manconi che dovrebbe essere titolare, potrebbe essere la volta di Strizzolo a partire dal primo minuto.