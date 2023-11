Arriva il primo successo per la Nextgen nella gara salvezza

A.P. MONTAGNA

A.P. MONTAGNA: Nicolosi, Grisanti, Messori, Musto (53’ Magnani), Banzi (45’ Gatti), Mazzocchi, Cilloni (71’ Sorbi), Favali, Sula, Franchii, Briselli. A disp. Croppi, Bazzoli, Bucci, Saccardi, Ametta. All. Ferretti

NEXTGEN: Iattoni, Cuoghi, Bellentani, Carrera, Telfer, Mandreoli, Paltrinieri, Pacilli, Toni (91’ Progulakis), Crispino (82’ Pagano), Ricci (72’ Stefani). A disp. Merli, Colombini, Ruini, Incerti, Leguern, Pacilio. All. Farolfi

Arbitro: Bonetti di Piacenza

Reti: 6’ e 50’ (rig.) Sula, 8’ e 37’ Carrera, 44’ (rig.) Crispino, 71’ Paltrinieri

Note: ammoniti Ricci, Musto, Cilloni, Crisanti, Messori

Arriva nello scontro fra le ultime due di Castelnovo Monti il primo successo del Nextgen, che sale a -1 dal Montagna. Reggiani avanti al 6’ con Sula che è il più lesto di tutti a colpire in mischia su corner. Passa solo un minuto e dal corner di Paltrinieri è Ricci tutto solo a sbagliare il pari, ma dietro di lui c’è Carrera per il tap-in vincente. Al 37’ altro corner di Paltrinieri che pesca Carrera sul secondo palo, dribbling e Nextgen avanti 2-1. Al 44’ Cuoghi viene atterrato in area e Crispino dal dischetto fa 3-1. Nella ripresa Iattoni devia sulla traversa la punizione di Briselli. Al 50’ Briselli viene atterrato in area da Cuoghi e Sula fa 2-3. Al 71’ Filmon pesca Paltrinieri che prende il palo poi segna sul tap in il 4-2.