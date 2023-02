Arriva la Dea, Dionisi cauto: "Restiamo umili"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"La vittoria sul Milan ci ha dato qualche consapevolezza in più, ma non abbiamo ancora fatto niente". Due vittorie consecutive, il Sassuolo, non le centra da settembre, tre risultati utili di fila anche e l’ultima vittoria casalinga dei neroverdi risale a oltre tre mesi fa: ovvio il Dionisi che nel dopogara di San Siro si è travestito da pompiere resti cauto, complici anche le note fatiche – una vittoria, proprio con il tecnico toscano in panchina – negli ultimi 17 incroci nel massimo campionato – dei neroverdi contro la Dea.

"Non abbiamo ancora fatto niente", la sintesi dell’allenatore del Sassuolo, che ricorda come "troppe volte, dopo un risultato importante, siamo caduti". Quindi "umiltà e determinazione": serviranno entrambe contro l’Atalanta, "squadra già forte di suo, che adesso sta bene ed è forse la più in salute di tutte". Contro i nerazzurri, tuttavia, Dionisi spinge un Sassuolo a suo modo ‘nuovo’, e non solo perché il mercato ha tolto e aggiunto e qual che ha aggiunto probabilmente andrà in campo dal 1’, ma perché la settimana pre-Milan e il risultato di Milano ha saldato la squadra a se stessa, e il resto lo ha fatto, appunto, la partenza dei cosiddetti ‘scontenti’. "Sono andati via in quattro, sono arrivati in due. Sono ragazzi giusti, con le qualità giuste, con determinazione e volontà. Poi l’una e l’altra le dovranno dimostrare sul campo", detta Dionsi, non senza aggiungere che "sarebbe stato controproducente trattenere chi voleva andar via". Quanto all’undici, detto dei ‘nuovi’ già papapabili per una maglia dal 1’ (l’indisponibilità di Toljan e Muldur favorisce Zortea, la partenza di Traore ‘spinge’ Bajrami, o magari Henrique o Thorstvedt) e che il Sassuolo anti-Atalanta non sarà troppo dissimile da quello che ha battuto il Milan, restano da studiare i (pochi) ballottaggi della vigilia: uno in difesa – Ferrari, Erlic e Tressoldi in lizza per due maglie – e uno in mediana, dove la perdurante assenza di Lopez – tra squalifica e infortunio, da metà novembre a oggi giusto una manciata di minuti per il francese – stupisce i più, al netto del rendimento garantito da Obiang. "La situazione non è solo fisica ma anche mentale e la stiamo monitorando. I giocatori devono avere la volontà e la determinazione di giocare con questa maglia: Maxime è un giocatore importante e deve dare il massimo". Oggi, evidentemente, il massimo non è garantito. Primavera. In campo, oggi alle 15 al Ricci, anche la Primavera, che difende la sua posizione in classifica che vale i playoff dall’assalto del Milan.