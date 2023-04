Arriva la terza vittoria di fila Salvezza ormai in cassaforte

Sassuolo

2

Pomigliano

0

Sassuolo: Kresche, Filangeri, Dongus, Pleidrup (43’ s.t. Brustia), Orsi, Brignoli (26’ s.t. Goldoni), Bellucci (40’ s.t. Ferrara), Jane, Mella, Sabatino (40’ s.t. Hashemi), Clelland (26’ s.t. Tomaselli). All. Piovani (Lauria, Popadinova, Monterubbiano, Nowak)

Pomigliano: Cetinja, Apicella (28’ s.t. Novellino), Fusini (28’ s.t. Sangare), Passeri, Gallazzi, Martinez, Di Giammarino (12’ s.t. Sena Das Neves), Bragonzi (28’ s.t. Rizza), Golob, Ferrario, Battelani (12’ s.t. Rabot). All. Sanchez (Fierro, Caiazzo)

Arbitro: Nicolini di Brescia (Galimberti, Conti, q.u. Ceriello)

Reti: 6’ s.t. Brignoli, 24’ s.t. Clelland

Note: ammonite Pleidrup, Fusini, Passeri, Bragonzi

Terza vittoria di fila in una poule salvezza fin qua dominata per il Sassuolo Femminile, che supera anche il Pomigliano e mette in cassaforte la salvezza. Il 2-0 sul Pomigliano, che matura nella ripresa dopo un primo tempo interlocutorio, allunga la striscia di risultati utili a 5 per le neroverdi, che a questo punto hanno un margine oltremodo ampio rispetto agli ultimi due posti che valgono retrocessione e playout. Il Parma, penultimo, è a -13 e deve giocare cinque gare – come il Sassuolo, che la prossima riposa – mentre la Samp è a -15. I conti sono facili da fare…

s.f.