Arrondini pronto a segnare 20 gol, la sfida del Carpi

"Arrondini quest’anno ci farà almeno 20 gol, ne sono sicuro…" Così un mese fa, nel girono del raduno, il patron Claudio Lazzaretti aveva lanciato la sua previsione. Un imprimatur "pesante" per l’attaccante classe ’99, a cui il Carpi chiede le reti per tornare nei professionisti. L’anno scorso era partito come un fulmine, segnando 5 volte nelle prime 6 gare, poi un "buco nero" di quasi un girone – coinciso con la crisi del Carpi - lo ha fatto chiudere a quota 9 in 40 gettoni, un bottino che lui vuole migliorare quest’anno, anche con la benedizione del ds Riccardo Motta.

"Davide assieme a Calanca è stato uno dei primi che abbiamo voluto tenere – spiega il ds – perché pensiamo che possa e debba fare molto meglio dell’anno scorso. Ha tutte le caratteristiche per essere funzionale al gioco di Serpini, "lega" i reparti e sa dov’è la porta, qualità che gli possono permettere di divertirsi. Quanti gol segnerà? Può arrivare ampiamente in doppia cifra, per noi è una fortuna averlo". L’attaccante sa cosa gli è mancato l’anno scorso. "Soprattutto la costanza – spiega – sono partito forte con 5 gol subito poi per un girone sono rimasto a secco. Ma la stagione scorsa non è tutta da buttare via, siamo arrivati in finale playoff e vogliamo migliorarci. Mi ha fatto piacere essere fra i primi confermati, appena finita la stagione ho parlato col presidente e appena ho saputo quanto credesse in me ho subito accettato. L’obiettivo? Aiutare la squadra a tornare in C segnando più gol possibile". Nella rosa biancorossa d’attacco Arrondini è l’unica prima punta di ruolo, al fianco di Sall che si può adattare e di due seconde punte come Saporetti e Cortesi. "Siamo quattro con caratteristiche diverse – spiega – e tutti possiamo giocare con tutti. Rispetto all’anno scorso facciamo un gioco diverso: io sono più prima punta, è vero, ma non per questo penso di essere indispensabile, perché anche Cortesi e Saporetti con modalità differenti possono giocare insieme". In queste prime amichevoli Arrondini è sempre andato a segno, tre volte con la Rappresentativa della Montagna, uno a gara contro Primavera del Sassuolo, Medicina e Montecchio. "Devo migliorare ancora tanto – spiega – sia dal punto di vista fisico, per reggere di più l’impatto coi difensori, sia nella freddezza in area piccola per farmi trovare pronto quando arrivano le occasioni".

Juniores. Lunedì sera al campo "Sigonio" il via della preparazione della squadra guidata da Roberto Corradi che sosterrà 6 amichevoli: con Baracca (sabato 26), Vis San Prospero (mercoledì 30), Bagnolese (29), Reggiana (69), Riese (99) e contro gli Allievi (139).

Davide Setti