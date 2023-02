FERRETTI 6. Un paio di interventi ordinari, poi è noia.

SABATTINI 6. Rrapaj e Varriale lo tengono sempre in allerta. BOCCACCINI 6,5. La sponda per la traversa di Casucci e tante ottime chiusure.

CALANCA 7. Terza gara di fila da ’mvp’, toglie dal campo Caprioni e contiene Biancheri.

DOMINICI 6,5. Crescita costante, dà sempre l’appoggio per le ripartenze.

YABRE 6,5. Sprazzi di ottimo Yabre, come non si vedeva da novembre. (33’st Ranelli sv).

OLIVIERI 6,5. Non toglie mai la gamba, nemmeno dopo il giallo. (8’st Bouhali 6,5. Ingresso convincente, vince i duelli).

BERETTA 6. Strappa e riconcorre con grande abnegazione. (46’st Mollicone sv).

CICAREVIC 6,5. La sua qualità costringe il Forlì ad abbassarsi, una sua magia libera Casucci nella chance migliore. (28’st Castelli 6. Entra acciaccato ma ci dà).

CASUCCI 7. Sfortunato nei due legni, mezzo voto in meno per la seconda chance con la porta libera, ma è una spina costante per il Forlì.

ARRONDINI sv. Si fa subito male. (7’pt Stanco 5,5. Mai nel vivo in una gara di ripartenza).

d.s.