Asia Spaziano dall’Anderlini alla nazionale

Parte fin dai primi giorni dell’anno l’appuntamento della pallavolo giovanile modenese, con le attività delle Nazionali giovanili, dove il volley di casa nostra è sempre presente: parte oggi da Milano la Nazionale Under 17, di cui fa parte la giocatrice dell’Anderlini Modena Asia Spaziano, alzatrice classe 2006, destinazione la città tedesca di Kienbaum, dove da domani 4 a domenica 8 gennaio, le azzurrine parteciperanno al tradizionale Torneo Wevza, che mette in palio un posto per i Campionati Europei di categoria, in programma nella prossima estate. La Spaziano fa parte del gruppo di quattordici ragazze selezionate dal C.T. Pasquale D’Aniello, che in preparazione del torneo tedesco negli ultimi giorni del 2022 ha giocato un paio di amichevoli con la Nazionale Under 19 femminile, di cui facevano parte altre tre giocatrici prodotte dal vivaio dell’Anderlini, la schiacciatrice Irene Mescoli, e le centrali Dalila Marchesini e Melissa Mattioli, tutte vinte dalle ragazze più grandi, ma con le piccole capaci di offrire una ottima prova.