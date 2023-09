Assouan gol, rimonta United. Cdr beffata all’ultimo blitz

UNITED CARPI

1

CDR MUTINA

1

UNITED CARPI: Rufo, Gianasi (76’ Romani), Vezzani (83’ Paramatti), Teocoli (61’ Mebelli), Bulgarelli, Ceci, Prandi, Garlappi (52’ Signorino), Jocic, Assouan, Elatachi (67’ Malagoli). A disp. Lusetti, Corradi, Cometti, Bagni. All. Borghi.

ATL. CDR MUTINA: Mawuli, Ziliani, Ligabue, De Pietri (59’ Cipolli), Guilouzi, Ognibene (63’ Pilia), Gollini, Montorsi, Corbelli, Nadiri (73’ Gualdi), Teggi (93’ Paltrinieri). A disp. Macchioni, Shanableh, Lazzaretti, Turci, Bonvicini. All. Greco.

Arbitro: Nid Bella di Bologna

Reti: 56’ Gollini, 95’ Assouan

Note: ammoniti Montorsi, Ceci, Prandi, Pilia, Bulgarelli

Una zampata al 95’ di Assouan toglie dalle tasche della Cdr Mutina un successo che sembrava fatto e premia la voglia di rimonta dello United Carpi. Finisce pari il big match di San Marino che fa scivolare entrambe a -4 dall’imprendibile capolista Bibbiano. Al 4’ Mutina pericolosa: discesa sulla sinistra di Ligabue e cross a pescare Corbelli che di testa gira mandando di poco a lato. Poi De Pietri di mancino non inquadra la porta. Al 19’ la spizzata di Jocic manda in profondità Elatachi, l’ala appoggia nuovamente per Jocic che di mancino alza troppo. Alla mezz’ora Elatachi salta un uomo, rientra sul destro e calcia, Mawuli blocca a terra. Poi doppio pericolo modenese: imbucata centrale, Rufo in uscita anticipa Corbelli, De Pietri prova il mancino in ribattuta ma è contrastato dalla difesa. Nella ripresa ci prova subito Gollini da fuori ma il suo tiro è impreciso, poi tentativo di Teggi dalla distanza e Rufo mette in angolo. Al 53’ cross di Montorsi, Nadiri di testa centra il legno. Il meritato vantaggio nasce da una palla recuperata da Gollini, che entra in area, calcia e batte Rufo. Lo United prova la reazione con qualche piazzato: Signorino scodella da punizione, Malagoli spizza e Mawuli allontana coi pugni. Gli orange attaccano e vanno vicini al raddoppio con Nadiri, che si gira dal limite e calcia trovando l’intervento di Rufo. All’81’ cross di Signorino e colpo di testa di Malagoli, ma questa volta la palla termina lontano dai pali. Nel finale lo United si spinge in avanti alla ricerca del pari ed è premiato al 95’: Paramatti apre a sinistra verso Assouan, che controlla, rientra e buca Mawuli con il gol che vale il pareggio finale.