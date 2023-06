Atletico Spm, primi tre colpi Fortitudo, Baglio rinforza l’attacco

Continuano in Eccellenza le conferme per l’ambiziosa Cittadella, che avrà ancora Simone Aldrovandi al centro della difesa, ieri a Castelfranco incontro con Bertetti per definire la permanenza del bomber alla Virtus. In Promozione il Fiorano ha fatto tornare per fine prestito il portiere 2003 Luca Bacciocchi dopo 2 anni a alla Reggiana, quindi Ganaceto e l’anno scorso alla Modenese, è stato confermato il preparatore dei portieri Luca Giuliani, mentre salutano Vaccari e Antonioni. Arrivano altre tre conferme per il San Felice di mister Barbi: il portiere Pivanti, il difensore Roccato e il centrocampista Zanoli. In Prima l’Atletico Spm piazza i primi tre colpi: in attacco dal Gaggio ecco Samuele Roncatti (2001), scuola Castelfranco e già a Ganaceto, poi in difesa proprio dal Ganaceto torna in rossoverde Ali Benkhouail (’96); il terzetto di novità è completato dal rientro di Matteo Stanzani, difensore 2001 che era in prestito al Gaggio. In casa Smile ci sono quattro giocatori che potrebbero cambiare maglia: l’attaccante Diego Cavani (2002) è sul taccuino di Maranello, Colombaro e soprattutto Baiso in Promozione, il difensore 2002 Luigi Marino è a un passo dal Nonantola, mentre due squadre di Promozione stanno sondando il portiere Mattia Poli (’97) e il centrocampista Jacopo Bozzani (’97). Altro colpo dello Spilamberto col quarto giocatore ex Vignolese: ecco in mediana Andrea Mazzoli (’97) ex anche del Piumazzo. In Seconda colpo in attacco per la Fortitudo che annuncia Anthony Baglio (’94), ex capitano della Madonna di Sotto (22 reti in 2 anni coi sassolesi in Terza) ed ex di Maranello, Gorzano, Consolata, Junior Fiorano e Maranese.

Festa Crer. Si svolgerà sabato 17 alle ore 18,30 "La Grande Serata delle Società", la festa di fine anno del Crer presso il Teatro Europauditorium, in Piazza della Costituzione 4 a Bologna, in cui verranno premiate tutte le squadre vincitrici dei campionati.

d.s.