Attesa per il 21esimo Gran Premio della Righetta che apre la stagione dei Giovanissimi

La stagione dei Giovanissimi della nostra provincia domani scatterà come tradizione con la 21esima edizione del Gran Premio della Righetta organizzata dall’attivissima società della bassa modenese la Ciclistica Novese (foto) che organizzerà in quel di Rolo (Reggio Emilia). Alla gara nel circuito da 1 chilometro e 150 metri da ripetere il via della prima categoria avverrà alle 15 con oltre duecento iscritti con tutte le società modenesi ed una folta schiera di società lombarde. Il ritrovo è fissato per le ore 13 presso le scuole elementari in Via Falcone. La Novese ha già debuttato in questa stagione, la 47esima, con la compagine degli esordienti a fine marzo nella Fioritura a Vignola. La folta schiera dei Giovanissimi sarà al via con Francesco Barone, Matteo Bellotto, Matteo Bertoni,Giovanni Melegari, Simone Patisso, Cristina Picciurro,Romano Pugliese, Andre David e Ilaria Stefania Scionteie,Valentina Tasselli ed Andrea Zanotti. I Giovassimi grazie all’impegno dell’amministrazione comunale quest’anno hanno potuto sul circuito permanente di Rovereto sul Secchia. La stagione organizzativa con la direzione corsa di Sauro Benzi proseguirà poi il 21 maggio con tre gare a Novi riservate ad Esordienti 1° e 2° anno ed a concludere la gara riservata agli Allievi. Il 23 settembre concluderanno su strada i Giovanissimi con il G.P.S.Michele a Novi, il 1° ottobre sullo stesso percorso del regionale dello scorso a Cavezzo si svolgerà sull’impianto permanente di Cavezzo la ’Spaccagambe Baby’ in mountainbike che anticiperà la prima prova del Trofeo Modenese per Master Uisp.

Andrea Giusti