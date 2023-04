Auto storiche, Edo Varini sale sul podio a Imola

Debutto con podio per il modenese Edo Varini nel Campionato Italiano Auto Storiche, a Imola, a bordo di un’Alfa Romeo GTV 2500 cc della Scuderia Valdelsa Classic. La rossa vettura del biscione, partita a metà della griglia di partenza con alla guida il compagno di team Santi De Filippis, ha mostrato tutto il proprio potenziale nelle mani del driver geminiano nel secondo turno di gara, riuscendo a segnare tempi da qualifica e rimontando la classifica assoluta fino a conquistare il terzo posto di raggruppamento e la vittoria di classe. "Sono contento del risultato – ha spiegato Edo Varini – la macchina si è comportata benissimo, ben preparata, con pochissimo sovrasterzo ed un motore con qualche cavallo in meno, ma più affidabile". Sempre sul circuito del Santerno, ma nel contesto del campionato Zinox F2000 Formula Trophy, la scuderia di Nonantola G_Motorsport ha conquistato un buon quinto posto assoluto di gara 1 col pilota Francesco Galli a bordo della monoposto Dallara F320 Volkswagen. In gara 2, invece, il portacolori della scuderia modenese è stato autore di un testacoda proprio nelle fasi finali della competizione, compromettendo la propria posizione in classifica. Sempre in circuito, ma a Misano, weekend sfortunato per il maranellese Marzo Zanasi nel campionato Ferrari Challenge. Il driver modenese, velocissimo nelle qualifiche, si è dovuto ritirare in gara 1 per una perdita d’olio dalla pompa dell’idroguida sulla Ferrari 488 Challenge, mentre in gara 2 si è dovuto accontentare del nono posto assoluto. Podio e vittoria anche per i rallysti geminiani: al Rally 2 Valli a Verona, valevole per il Campionato Italiano Rally Asfalto, il maranellese Lorenzo Grani, assieme a Samanta Grossi, ha dominato la propria categoria e fra le vetture a due ruote motrici a bordo di una Peugeot 208, mentre la navigatrice prignanese Sara Montavoci, assieme al pilota Andrea Scalzotto, ha vinto la classe su una Renault Clio.

Giampaolo Grimaldi