"Avanti così, il bello viene adesso Contenti di aver preso Rousseaux"

Tra le voci della vigilia, quella del direttore sportivo Alberto Casadei, che nelle considerazioni pre-Lubiana si muove tra mercato e attualità, spiegando in prima istanza come è nata l’operazione Rousseaux: "Tra tante ipotesi poi sfumate siamo riusciti a cogliere quella di Rousseaux, trovando un accordo velocissimo con lui, entusiasta di venire a Modena, e il Katowice. Lo avevamo seguito in questi anni in Polonia, siamo contenti di aver trovato un accordo veloce, il profilo che cercavamo per non mettere in discussione il ruolo di Tommaso Rinaldi". Sulla Coppa Cev pochi fronzoli: "In questi due anni abbiamo capito che nessun tipo di avversario va sottovalutato, soprattutto un club con una storia di alto livello come Lubiana. Su campi come l’Arena Tivoli non è mai facile strappare le vittorie, in più manteniamo un occhio alla nostra regular season. Con la voglia però di sfruttare fino in fondo tutto quello che questa coppa può darci". Infine parole di grande soddisfazione per il cammino compiuto fin qui: "Mai mi sarei aspettato di essere con otto punti di vantaggio sul quinto posto a quattro giornate dal termine – chiude Casadei –. Si parte sempre senza costruirsi troppi castelli. Ma l’alchimia si è creata e si sta coltivando, dobbiamo continuare fino alla fine perché il bello viene adesso".

a.t.