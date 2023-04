"Avversario forte, servono motivazioni"

"Partita difficile, perché il Sassuolo è forte". La sintesi del tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti regala pochissimo all’immaginazione, e dà bene l’idea di quello che l’allenatore dei toscani si aspetti. "Nel girone di ritorno i neroverdi stanno facendo quello per cui sono costruiti: a fare la differenza, visto il loro livello tecnico, dovranno essere le motivazioni". Ne avrà di più l’Empoli, come da classifica, ma da qui a pensare di sbancare ‘facile’ il Mapei Stadium ne corre. Lo sa bene, Zanetti, che invita i suoi a scuotersi di dosso "la negatività di questo ultimo periodo e superare gli ostacoli di queste ultime sette gare. Il gruppo c’è, è unito e coeso, non ci interessa guardare gli altri ma essere noi stessi e raggiungere quella salvezza che meritiamo". Vuole, Zanetti, più convinzione: gruppo al completo per lui, in vista si una settimana "sulla carta decisiva: ma dobbiamo affrontare una gara alla volta, senza aumentare la pressione".