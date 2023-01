"Azzi destabilizzato da tante parole, peccato"

di Alessandro Troncone "A Paulo va il nostro ringraziamento, per quello che ha fatto nell’anno trascorso con noi. Mi auguro che la sua scelta gli dia gli stessi successi che ha avuto a Modena, è un ragazzo d’oro al quale io sono affezionato e credo di averlo dimostrato con quell’abbraccio a Cagliari". Uno dei temi che Carlo Rivetti ha dovuto trattare nel momento a lui dedicato di inizio anno, non poteva che essere Paulo Azzi, da ieri ufficialmente un giocatore del Cagliari e che negli ultimi giorni era finito sui taccuini degli uomini mercato del Torino, ma il Modena ha mantenuto la parola data ai sardi. La cessione del brasiliano è la prima, vera, cessione della sua gestione e il numero uno canarino ha riavvolto il nastro fino alle voci di mercato estive che vedevano l’Atalanta in pole position: "Devo dire che di offerte non ne erano mai arrivate, ma tante parole che evidentemente hanno destabilizzato il ragazzo – ha continuato Rivetti – posso parlare per me, io non ho mai avuto alcun problema con Paulo, ero assolutamente sereno e tranquillo. Qualcosa probabilmente è successo, oggi lui ha deciso di andare a Cagliari e noi abbiamo deciso che era giusto appoggiare la...