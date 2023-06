Azzi e Ogunseye, tesoretto Modena

Che bella storia, quella di Paulo Azzi. Dalla Serie D alla Serie A in due anni e mezzo, dall’arrivo in Italia dal Brasile, ai primi passi mossi a Cittadella quando aveva ben poco se non la speranza di emergere. Ha avuto di che ’festeggiare’ anche il Modena, visto che con la promozione del Cagliari non solo i canarini hanno salutato una delle big del campionato ma hanno inoltre incassato i famosi bonus compresi nella cessione del brasiliano a gennaio, intorno al milione di euro. La parte variabile, legata ai risultati dei sardi, si aggirava sui 250mila euro ora nelle casse del Modena.

E potrebbe non finire qui. Il Modena guarderà con interesse ad un altro playoff: Lecco- Foggia. In caso di promozione in B dei pugliesi (impronosticabile ad inizio stagione) in Emilia arriverebbero altri 100mila euro, merito del riscatto obbligatorio che scatterebbe per Ogunseye, in favore dei foggiani che acquisterebbero definitivamente l’attaccante che il Modena aveva girato in prestito in estate. A quel punto, pur non parlando di cire astronomiche, un po’ inaspettatamente il club gialloblù si ritroverebbe con un bel gruzzoletto nelle proprie tasche: 350mila euro. Questo nella settimana che segnerà l’inizio ufficiale dell’avventura di Bianco e condita anche dalle prime date, come ad esempio quelle della Coppa Italia. Nella simulazione di tabellone il Modena è stato abbinato al Genoa, con gara a Marassi (una settimana prima del campionato, data ancora non nota). Sempre nella simulazione, chi passa il turno trova il Monza e la vincente del turno preliminare, una fra Reggiana ed Entella. Il tabellone sarà ufficiale dopo il 20 giugno, ovvero dopo il termine per le iscrizioni ai vari campionati, dettaglio che potrebbe eventualmente stravolgere le carte del tabellone.

Berlusconi. Anche il Modena ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, attraverso questa nota: "Il Modena Fc si unisce al dolore della Famiglia e di tutto l’Ac Monza nel ricordo di Silvio Berlusconi, imprenditore che ha segnato un’èra dello sport italiano".

Alessandro Troncone