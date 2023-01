Azzi-Modena, è finita: cessione imminente

di Alessandro Troncone

Siamo alle ultime pagine di una storia iniziata in maniera senz’altro sorprendente proprio un anno fa di questi tempi e che nelle idee e nei pensieri di tutti, avrebbe dovuto continuare in ben altro modo se si parla di aspettative. Certo è che Paulo Azzi la sua possibilità di sognare la serie A se l’è meritata e questo gli è riconosciuto, parliamo di treni che non si possono perdere se tutto riesce ad incastrarsi alla perfezione. Così non andò in estate, così invece potrebbe andare a la prossima settimana, quella della sua cessione. Se volessimo suddividere in due fette la famosa torta delle percentuali, beh, al momeno daremmo un buonissimo 55% al Palermo e lo facciamo per un semplice motivo. I rosanero garantirebbero al Modena un incasso che si avvicina al milione di euro tra parte fissa e bonus e preleverebbero il brasiliano a titolo definitivo fin da subito.

Ma (c’è sempre un ma) quel sogno estivo culla ancora nella testa di Azzi e del suo entourage, quest’ultimo sta continuando a tener viva l’ipotesi di un passaggio nella massima serie alla Salernitana. I contatti sono vivi tra i due direttori sportivi, Vaira e De Sanctis, il manager campano sta pensando al rilancio ma servirebbe ridisegnare la formula precedentemente offerta ai canarini. La Salernitana vorrebbe Azzi in prestito per poi riparlarne a fine stagione, il Modena vorrebbe tirare una somma già ora senza rimandare la negozazione a luglio. I granata sono al momento l’unica squadra di A che ha concretamente preso in mano le redini della trattativa, Spezia e Bologna sono defilate, la Sampdoria ha altre trattative per la testa e posti occupati in quel ruolo, Se Morgan De Sanctis riuscirà ad accontentare i canarini, Azzi coronerà il sogno di giocare in A. Altrimenti, ed è comunque soluzione molto gradita, andrà a vestire la maglia rosanero del Palermo dove Corini ha in mente per lui un ruolo da protagonista nella sua formazione. A proposito di protagonisti, Luca Strizzolo lo sarà presto in casa Modena.

Come abbiamo sottolineato nell’ultima settimana, l’attaccante che Tesser ha allenato a Pordenone (ora a Perugia, ma della Cremonese) sarà canarino a meno di clamorosi colpi di scena. Anche in questo caso la soluzione sarà quella del prestito. L’altro grande obiettivo del Modena (ceduto Azzi e, forse, anche Renzetti) è Liotti, esterno mancino della Reggina per il quale Vaira ha da tempo formulato un’offerta importante in termini contrattuali. Entra nel vivo il mercato. Con la prima novità. Ed è la fine della storia tra Azzi e il Modena.

