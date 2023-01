Azzi-Salernitana, il nodo del riscatto

L’esclusione nel test disputato giovedì allo ’Zelocchi’ contro la Virtus Castelfranco (vinta 9-1 dai gialli di mister Tesser) è la conferma, probabilmente l’ultima mancante, che Paulo Azzi lascerà l’Emilia per approdare in una nuova squadra, possibilmente una compagine di Serie A; questo infatti è il logico obiettivo dell’entourage e dell’attaccante brasiliano di 28 anni. Stando alle ultime, tra Azzi e l’avvio del nuovo capitolo della sua carriera ci sarebbe soltanto una questione di formula del contratto da sottoscrivere. Pare, infatti, che la pista più verosimile sia quella di vedere il veloce giocatore, obiettivo di mercato anche dell’Atalanta sul finire dell’estate, approdare alla Salernitana (i piani B portano a Palermo e Cagliari).

In Campania Azzi lo accoglierebbero con la formula del prestito secco. Nel senso: se gioca bene la seconda parte della stagione in A, quando chiamato in causa, allora ci si siede ad un tavolo a fine campionato e se ne riparla, eventualmente. Il Modena e anche gli agenti del giocatore (che pare abbiano chiesto in passato un ritocco al contratto del numero 27, appunto dopo l’interesse mostrato dall’Atalanta) vorrebbero che Azzi firmasse eventualmente un prestito con l’obbligo di riscatto da parte dei campani. Questo soprattutto perché i soldi incassati dalla cessione rappresenterebbero in ogni caso una importante plusvalenza per il club di viale Monte Kosica.