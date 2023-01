Azzi, Tesser dà il via libera "E’ vero, è in uscita"

"Azzi in uscita? Vero, può essere...". È semplicemente un’ulteriore conferma quella che arriva dalla voce diretta di Attilio Tesser, sulle mosse del mercato in uscita del Modena. Ospite negli studi di Sportitalia, il tecnico canarino ha raccontato a pezzetti le idee sul futuro: "Sul mercato qualcosa dobbiamo fare ma al momento non c’è ancora nulla. Come detto più volte, siamo in linea con gli obiettivi che la proprietà aveva indicato ad inizio stagione, e bisogna continuare a stare attenti perchè è un campionato complicato con la classifica sempre cortissima e la qualità delle partecipanti parla da sola". Insomma, qualche spunto Tesser l’ha dato. Anche il "benestare" del tecnico alla cessione del brasiliano è sinonimo di quanto il futuro non dica di certo Modena per uno dei massimi protagonisti della promozione in B. C’è sempre il Palermo in pole position, in Sicilia stanno spingendo e i primi giorni di mercato saranno già decisivi. Giorni che coincidono con la ripresa dei lavori allo Zelocchi, ieri il Modena si è ritrovato per la prima sgambata dell’anno, mentre oggi doppia seduta e domani amichevole con la Virtus Castelfranco. Tesser a Frosinone ritroverà Poli, ancora out Tremolada e chissà che non ci sia spazio per Giovannini nuovamente, prima che il mercato emetta la sua sentenza pure sull’ex Carpi. Sfoltire la rosa per far spazio nella lista over è l’obiettivo primario (Mosti vede Cesena, Marsura valuterà alcune offerte dalla B e De Maio ha un piede e mezzo già fuori) per poi concretizzare alcuni interessamenti già mostrati ben prima che il mercato iniziasse.

Prima di tutto, con la cessione di Azzi, il Modena rinforzare il reparto degli esterni di difesa e il nome è quello di Liotti della Reggina. In scadenza il prossimo anno, potrebbe prendere in considerazione l’idea di un nuovo contratto (anche più alto) in Emilia. Poi, l’altro reparto da rinforzare sarà quello d’attacco e qui, probabilmente, il nome che gode di maggior punti è quello di Luca Strizzolo. Attraverso il suo procuratore (Bastianelli) l’attaccante 30enne (che Tesser conosce bene dai tempi di Pordenone) ha fatto sapere al Perugia di voler considerare l’idea di lasciare l’Umbria. È attualmente in prestito dalla Cremonese, quindi al tavolo dovranno sedersi in 3 ma resta un’ipotesi viva, più di Ciofani (richieste contrattuali ritenute troppo pretenziose dal Modena) e di Bidaoui. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, magari già nella settimana che porta a Frosinone, viatico già molto ambizioso per il Modena versione 2023.

Alessandro Troncone