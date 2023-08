Azzurrine terze ai mondiali croati Brilla Manfredini

Si conclude con una bellissima medaglia di bronzo, l’avventura dell’Italia Under 19 ai mondiali di pallavolo femminile che si sono conclusi ieri sera a Osijek in Croazia. Le azzurrine di Michela Fanni, con la modenese Linda Manfredini tra le più apprezzate protagoniste, hanno battuto il Giappone 3-2 (1925 2514 2225 2523 1614) in una finalina vibrante, combattutissima nel corso della quale le italiane hanno confermato le doti di tenuta psicologica e tecnica, già messe in mostra nei quarti di finale contro le padrone di casa della Croazia, battute 3-2 dopo essere state sotto 0-2, con la modenese Manfredini tra le protagoniste della rimonta. La fatica però si è fatta sentire in semifinale contro gli Stati Uniti. Nella finalina contro le coriacee nipponiche, le italiane hanno lottato con i denti, e la Manfredini si è ritagliata un ruolo da protagonista, con quattro punti a muro, e tre col suo micidiale servizio.

r. c.