Baby a Empoli a caccia di punti playoff

Cerca punti playoff, la Primavera neroverde che oggi affronta, in trasferta, l’Empoli. Si va in campo al centro sportivo ‘Petroio’, alle 17, con diretta televisiva Sportitalia (canale 60 DTT) e la sensazione che si tratti di un’occasione da non perdere, per i ragazzi di Emiliano Bigica, che tuttavia ultimamente in trasferta (2 punti nelle 5 gare esterne del girone di ritorno, ultimo acuto lontano dal Ricci a gennaio) stentano.

Due soli punti nelle cinque gare esterne del girone di ritorno, ultimo acuto lontano dal Ricci a gennaio non sono granchè come viatico, anche considerato che l’Empoli ha vinto, nel 2023, sei delle sette gare giocate in casa, dove ha raccolto 25 dei suoi 39 punti.

LA CLASSIFICA. Lecce 59 punti; Fiorentina 51; Torino 49; Roma 48; Frosinone 46; Sassuolo*, Juventus 43; Bologna 41; Empoli*, Inter 39; Sampdoria, Hellas Verona 38; Cagliari 36; Milan* 33; Atalanta*, Napoli 31; Udinese 16; Cesena 9 (* una partita in meno).