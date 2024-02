Baffo gol "Da Venezia a Modena per il pallone"

"...e quando Baffo segnerà, noi dalla curva ci alzeremo, e grideremo Baffo gol". Per Baffo gol, al secolo Roberto Bellinazzi, uno dei centravanti che più sono rimasti nel cuore degli aficionados canarini, 133 presenze e 44 reti tra il 1974 e il 1978, la partita di domani sarà speciale, visto che lui, pur rimasto a vivere nella nostra città, è veneziano e nella società lagunare aveva cominciato, giovanissimo, a studiare da goleador. Inevitabile dunque fare due chiacchiere con lui alla vigilia della sfida del Penzo.

Bellinazzi, da dove cominciamo?

"Beh, direi dalle giovanili del Venezia, quella con cui ho cominciato. Io sono nato a Caorle, vicinissimo a Venezia, ed era un onore giocare nella squadra della mia città. Dopo ho fatto due stagioni a Terni e Como, poi ero rientrato in neroverde e sinceramente pensavo di rimanere lì fino alla fine della carriera".

E invece arrivò il Modena...

"Fu nel mercato di novembre del 1974. L’ho saputo all’ultimo minuto, anche se qualche voce stava girando. Avevo 28 anni e, come detto, sarei rimasto volentieri a Venezia, avevo comprato casa, un figlio ed un altro in arrivo. Si presentarono il diesse Borea e il vicepresidente Costi, che era appena entrato in società e voleva fare un ‘regalo’ al Modena portandomi sotto la Ghirlandina. I gialloblù puntavano alla promozione in B e volevano un centravanti che gli garantisse un buon numero di gol. Pagarono al Venezia 110 milioni, una discreta cifretta per quel periodo".

Non fu un approccio facile però quello con il Modena.

"Vero, avevo dei problemi familiari e non cominciai bene. Dopo le prime due o tre partite la gente cominciava a chiedersi chi avessero comprato... Ci fu Ragonesi, che era stato con me al Venezia, che tranquillizzò un po’ tutti, dicendo che sarei venuto fuori senz’altro. Fu così, arrivarono i primi gol e non mi fermai più. E alla fine fu promozione in B".

Che arrivò in quell’epica vittoria a La Spezia all’ultima giornata, dove però lei non era in campo.

"Ero squalificato, dovetti soffrire da fuori. Cerco di non ricordarlo perchè è un mio grande cruccio, potrebbe sembrare che non avessi dato il mio contributo a quella stagione. Giocò al mio posto Boscolo, gran bel centravanti al quale avevo tolto il posto, avevamo caratteristiche simili ed era difficile giocare assieme. Ma, ripeto, gran bel giocatore, poi c’erano altre punte forti, Blasig, Gravante".

E un certo Zanon a pennellare palloni... "Silvio aveva un piedino mica male, quandi gol di testa che ho fatto sui suoi corner...".

Nella stagione successiva in B la famosa squadra della formazione recitata quasi come una filastrocca: Tani, Mei, Matricciani.

"Un campionato che poteva regalarci qualcosa di più. La società a novembre ingaggiò Ferradini dal Napoli per affiancarmi in attacco, ma purtroppo segnò poco. Comunque fu una stagione alla fine positiva. L’anno dopo ci salvammo all’ultima giornata, e nella stagione successiva andò tutto male con la retrocessione del 1978. Alla fine schieravano solo me e pochi altri titolari e un nugolo di ragazzi delle giovanili, come Teggi e Notari. Nonostante tutto chiesi di rimanere perchè volevo finire qui a Modena, ma non ci fu nulla da fare e mi cedettero alla Pistoiese e da qui a Cremona dove praticamente terminai la carriera". Il soprannome Baffo gol quando nacque?

"A Modena, i baffi li avevo già a Venezia, li feci crescere nel 1970 quando nacque mio figlio".

Lei è rimasto a vivere a Modena.

"Sì, a Modena si sta bene, anche se mia moglie ogni tanto ha un po’ di nostalgia per la sua Venezia. Pensate che ancora oggi, dopo quasi cinquant’anni, c’è gente che mi ferma per la strada o mentre faccio la spesa e si ricorda dei miei gol. Confesso che sapere che per questi tifosi sono stato importante è una sensazione bellissima".

Domani Venezia-Modena.

"Non chiedetemi pronostici... Ho simpatia per le due squadre e seguo i risultati, ma il calcio in generale lo guardo poco, quello di oggi ha poco in comune con quello dei miei anni".