Bajrami in pole, c’è anche D’Andrea

SASSUOLO

Come si sostituisce l’insostituibile? La domanda agita la vigilia dei neroverdi, che quando hanno dovuto rimpiazzare Domenico Berardi hanno sempre avuto il loro daffare. Troppo importante l’impatto del fantasista calabrese – ha preso parte a 11 gol, 5 reti e 6 assist, nel 2023, meglio di lui in A solo Osimhen del Napoli – per pensare di cavarsela con facilità. Ecco allora Dionisi che si prende il tempo che serve per le valutazioni del caso: a Verona subentrò Defrel, con esiti non granchè, contro Torino e Roma è stato invece Bajrami a sostituire il ‘10’ neroverde, che già all’andata saltò parecchie gare (25’ in campo tra quinta e 14ma giornata a causa di un infortunio muscolare) quando ancora tuttavia Bajrami non c’era. C’era però D’Andrea, giovane ‘gioiello’ della cantera neroverde che ieri non ha giocato con la Primavera. Tocca a lui?

s.f.