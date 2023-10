Balata elogia il Modena: "Un modello per i giovani"

Ospite del Forum Monzani, tra le figure istituzionali modenesi e non solo che hanno partecipato al convegno ’Performance e Salute’, c’era anche il presidente della Lega B Mauro Balata. Ed è stata presenza senza dubbio di rilievo, non solo per la vicinanza della Lega verso il progetto presentato da Andrea Catellani dedicato ai giovani canarini, ma anche per il rispetto mostrato dallo stesso presidente verso la società Modena. Tanto da sorprendere Carlo Rivetti, sul palco, quando Balata ha indicato il suo club come un modello virtuoso: "Il Modena è una società modello sotto il punto di vista del lavoro coi giovani – ha detto Balata –. lo sta facendo da diverso tempo, non solo in tema di settore giovanile. Lo sta facendo anche in prima squadra, con gli italiani che ha in rosa e nella stessa squadra titolare, come piace noi. È stato presentato un progetto importante – il riferimento a ’Performance e Salute’ –, tra l’altro di estrema attualità. Aiutare questi ragazzi a gestire la propria vita, l’alimentazione, il comportamento dentro e fuori dal campo, lo sport come strumento a vivere meglio e anche alla gestione dei social improntato a relazione virtuose, beh, penso sia una delle cose migliori che si possano fare, dire e portare avanti come progetto in qualità di società calcistica". E il Modena è apprezzato da Balata anche sul campo, proprio per le politiche che porta avanti. In un contesto sempre più equilibrato e di livello: "Un campionato che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. In termini di appeal, di interesse, è un torneo imprevedibile, lo dico i dati statistici che affermano sia uno dei campionati più divertenti d’Europa. Questo ci incoraggia a proseguire nelle nostre politiche. Il Modena è una società che ha un ruolo molto importante perché porta avanti i nostri stessi principi, con la forza delle società alle mie spalle è più facile proseguire". Come da lui stesso annunciato, Carlo Rivetti sarà a Bari per assistere dal vivo alla gara del San Nicola. Messa da parte la pausa per le nazionali il Modena si fionda nuovamente sul campionato e la sfida di sabato è importante per tanti punti di vista, primo fra tutti la classifica perché i canarini hanno bisogno di tornare a fare punti. Bianco proverà a riavere in gruppo Duca e Strizzolo a pieno regime, non ci saranno problemi per Gagno. Pons sarà il sostituto di Oukhadda squalificato a destra.