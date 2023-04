Balducci sprona il Carpi: "Non abbiamo rimpianti"

CARPI

Nel Carpi rilanciato dalle ultime 4 gare c’è anche la firma di Pietro Balducci, il guardiano biancorosso classe 2003 che dopo 2 mesi di stop per infortunio si è ripreso il suo posto fra i pali contro la Correggese, la gara che ha dato il via alla scalata della squadra di Contini, pronta a lanciare la volata per il 3° posto. "Sarà un bel finale di stagione – racconta Balducci (foto) - la classifica è cortissima e noi arriviamo bene a questo finale. A partire dalla gara col Crema l’obiettivo è arrivare ai playoff nella miglior posizione possibile, anche perché il 3° posto ci permetterebbe di avere la semifinale in casa". L’inizio di stagione lanciato dei biancorossi gli aveva fatto sognare un clamoroso bis, dopo aver vinto 12 mesi fa la D col Sangiuliano. "Purtroppo ci è mancata la continuità – prosegue – e spesso fuori casa non abbiamo dato seguito alle prestazioni fatte in casa, ma non c’è spazio per i rimpianti. Se Giana e Pistoiese sono lassù l’hanno meritato". Balducci è arrivato in estate dall’Entella ed è fra i biancorossi più amati, anche se sul suo futuro ancora non si sbilancia. "Penso di aver fatto una stagione abbastanza positiva – spiega – e di aver sbagliato poco, anche se in certi casi avrei potuto fare meglio. Mi dà fiducia il fatto di giocare nonostante ci siano nella nostra rosa altri tre portieri fortissimi, ma la concorrenza è uno stimolo per allenarsi al massimo. Personalmente ho voglia di ripagare tutto l’affetto che i tifosi mi hanno dato, qui mi sto trovando molto bene, anche se è presto per parlare del mio futuro. Ora conta solo la gara col Crema. L’Entella in lotta per la B? Ovviamente la seguo da tifoso e spero che possa farcela". Domenica arriva il Crema del vice capocannoniere del girone Recino (18 reti), che Balducci conosce bene. "L’anno scorso l’ho sfidato due volte quando era alla Casatese e mi ha fatto pure un gol e un assist – sorride – è un giocatore fuori categoria, ma se siamo attenti come nelle ultime gare non dobbiamo temere nessuno".

Dal campo. Giornate di prove tattiche per Contini, che domenica di sicuro dovrà fare a meno di Bouhali (per lui mirino sul Ravenna) e Ranelli (ieri ha svolto l’ecografia, lo stop potrebbe essere meno grave del temuto con il Riccione come obiettivo). Il tecnico ha alternato il 4-3-3 con Laurenti nel tridente assieme a Sall e Arrondini al 3-5-2 con Varoli in difesa e la coppia di mezz’ali composta da Olivieri e Beretta i lati di Yabre.

Davide Setti