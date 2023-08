Ballottaggio a centrocampo

Incognita Berardi a parte (‘vedremo’, ha detto Dionisi sull’impiego del fantasista) il Sassuolo anti-Cosenza dovrebbe somigliare molto a quello che ha pareggiato, a Wolfsburg, l’ultima amichevole di precampionato. Tanto nel modulo (4-2-3-1) quanto nei protagonisti: i ballottaggi sono in mediana e in difesa dove ci sono tre uomini per due maglie, ovvero il rientrante Boloca, Henrique e Lopez per il centrocampo, Erlic, Tressoldi e Viti per la difesa. Conferme scontate dal 1’, invece, per Toljan, Vina, Bajrami e Pinamonti, e da capire quanti minuti ha nelle gambe Laurientè: per lui probabile staffetta per Ceide. Minuti possibili, a gara in corso, anche per Missori, Volpato e Mulattieri oltre che per DEfrel, ammesso e non concesso il francese con sia in campo da subito.

ABBONAMENTI. Sfonda quota 5mila la campagna abbonamenti al Sassuolo.