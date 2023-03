Barbieri alla Ronde van Drenthe "Prima Nord Europa poi Canada"

Con l’esordio di domani alle 12.45 a Bologna del Penta Nuoto, ospite dello Sterlino Bologna nella prima giornata del torneo regionale di Promozione, si completa il quadro dei campionati a cui partecipano squadre modenesi: i fari però sono puntati sullo spareggio in programma oggi alle 17.30 a Monterotondo, dove la Sea Sub Modena cerca di prendere l’ultimo treno per evitare la retrocessione diretta, affrontando l’ultima della classe, la Vis Nova RN Roma. Solo un successo potrebbe consentire ancora ai ragazzi di Cocozza di uscire dalla zona playout, ma soprattutto condannerebbe i romani all’ultimo posto. In serie C è il gran giorno del derby tra la Coopernuoto Carpi, e l’Onda Blu Formigine, in programma questa sera alle 20 alla Piscina Campedelli di Carpi: in palio tre punti pesantissimi, soprattutto per i formiginesi, che annaspano sul fondo classifica, da cui vorrebbero uscire vincendo, più o meno lo stesso obiettivo dei ragazzi di Caprara, che partono però da una posizione un po’ più privilegiata, avendo centrato le sfide dirette fino ad ora giocate.

m.c.