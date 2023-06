Barbieri e Masetti ai tricolori assoluti a Comano Terme

Scatteranno oggi a Comano Terme (Trento) i tricolori su strada maschili e femminili di tutte le categorie ad esclusione degli under 23 maschili che saranno assegnati sabato a Mordano (Bo).

Nella splendida località trentina oggi saranno in gara nella cronometro tra le allieve la serramazzonese Sofia Cabri e le gemelle carpigiane Alessia e Martina Orsi (Pol.S.Marinese) mentre domani gareggeranno la pluricampionessa Rachele Barbieri (in foto) tra le elite e promettente fioranese under 23 Gaia Masetti che domenica prossima saranno al via anche degli assoluti su strada delle rispettive categorie. "Ho deciso in accordo con i diesse del mio team di gareggiare solo nelle gare su strada a completamento della mia preparazione per il prossimo Giro d’Italia che scatterà, il 30 giugno da Chianciano Terme e di rinunciare ai tricolori su pista (tanti sono i tricolori nel cassetto ndr) – ci ha detto l’azzurra di Stella di Serramazzoni che si stà preparando in altura per la corsa rosa –. Correrò la cronometro con poche ambizioni ma in funzione del tricolore di domenica prossima è un percorso più impegnativo di quello dello scorso anno a S.Felice sul Panaro dove sono salita sul secondo gradino del podio, ma se dovessi arrivare nel gruppo di testa... chissà che che non possa lottare per la maglia tricolore Comunque ripeto l’obiettivo principale è il Giro ed ho cerchiato in rosso la tappa Formigine-Modena (domenica 2 luglio con arrivo al Novi Sad ndr) per centrare la mia prima vittoria alla corsa rosa dopo i tanti piazzamenti dello scorso anno. Dopo il bel successo nella semiclassica francese di primavera,tra le under 23 la fioranese Gaia Masetti pur essendo l’unica del suo Team AS Insurance potrà puntare certamente al podio tricolore,mentre sulle strade del Giro avrà il supporto delle sue compagne di squadra e potrà lottare per la maglia bianca nella corsa rosa.

Andrea Giusti