Barbolini vince al debutto con la sua Ferrari 488

Vincente debutto stagionale in Francia per il pilota sassolese Edoardo Barbolini nel campionato europeo Ultimate Cup Series a bordo di una Ferrari 488 Challenge del team SR&R. Nella gara sprint il modenese, prese le dovute misure con la vettura e la pista, ha conquistato una schiacciante vittoria assoluta, facendo capire l’intenzione di riconquistare il campionato. Nella gara endurance del sabato, invece, Barbolini ha condiviso la vettura con il compagno di scuderia Francesco Atzori, riuscendo a conquistare un buon secondo posto assoluto nonostante problemi meccanici che hanno penalizzato le prestazioni della vettura. "E’ un ottimo inizio di stagione – ha spiegato Edoardo Barbolini – sono arrivato alla gara con pochi chilometri percorsi sulla vettura, però credo di aver dimostrato subito che voglio difendere ciò che ho conquistato lo scorso anno. Ringrazio la squadra, il mio compagno di scuderia, gli sponsor e chi mi sta sostenendo anche in questa stagione". Buona prestazione anche per il driver geminiano Giuliano Palmieri alla Coppa della Consuma, prima prova del Campionato Italiano Salite Tricolore Autostoriche in provincia di Firenze, che ha portato la potente Pantera De Tomaso al decimo posto assoluto e alla vittoria di raggruppamento. Un ottimo risultato, se si pensa che Palmieri ha guidato una vettura senza una marcia e con un cambio non totalmente efficiente.

Giampaolo Grimaldi