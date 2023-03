Bartolacelli brilla ai regionali di nuoto

Mentre si avvicina la buona stagione, e ci si prepara alle gare negli impianti all’aperto dell’Emilia-Romagna, domenica scorsa la bella piscina dello Stadio di Bologna, intitolata a Carmen Longo, è stata il teatro dei Campionati regionali indoor di nuoto di fondo, con tutte le categorie ai blocchi di partenza. Anche in questo ambito, i nuotatori modenesi si sono ben comportati, portando a casa alcuni titoli regionali, e numerosi piazzamenti: tra i successi, sicuramente quello di Riccardo Bartolacelli della Maranello Nuoto, che si è imposto nella categoria Ragazzi 2, vittoria bissata al femminile, nella stessa categoria, e sulla medesima distanza, anche dalla compagna di squadra Nicole Carzacchi. Nelle gare pomeridiane con gli Junior ad aprire la sessione, il titolo è andato alla formiginese Elly Selma Claesson, in forza al NS Emilia, con la Modenese Vanessa Duzzi della Guardia di Finanza di Modena buona quinta: tra i maschi bel secondo posto tra gli Assoluti, per Mattia Tosi (Tnm), battuto dal reggiano della Coopernuoto Carpi Bernardelli.

r.c.