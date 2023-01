Basket, Mo.Ba tenta la "quindicesima", Spv ospita il Masi

Ultima giornata della prima fase per quanto riguarda i campionati regionali di pallacanestro: le partite in programma nei vari gironi si giocheranno tutte questa sera. In Serie D maschile, in particolar modo nel girone A, gare ininfluenti (in termini di classifica) sia per Modena Basket che per la Ottica Amidei Castelfranco. Mo.Ba, già certa del primo posto ormai da diverso tempo, chiuderà questa prima parte di campionato sul campo di Nubilaria (ore 20:00) provando a centrare la quattordicesima vittoria su altrettante gare, mentre Castelfranco, già terza matematica grazie al successo di settimana scorsa nello scontro diretto a Parma, riceverà Podenzano sul campo amico del pala "Reggiani (ore 21:00). Nel girone C, invece, la SPV Vignola ospiterà Masi Casalecchio (ore 21:00): i modenesi dovranno vincere per cercare il miglior piazzamento (anche in attesa dei risultati dagli altri campi) in ottica poule play-off. Per quanto riguarda, invece la Serie B femminile, impegno esterno (a Parma, ore 21:00) per la Wamgroup Cavezzo (girone A). Le padrone di casa della Magik sono già certe del quinto posto (che vale la poule play-out), mentre le giallo-nere sono seconde; nessun impatto sulla classifica, dunque, avrà questo incontro. Cavezzo proverà a cogliere la sesta vittoria consecutiva per prepararsi al meglio alla prossima poule play-off. Nel girone B in campo anche SBS Piumazzo e Royal Finale Emilia. Destini diversi per le due compagini, con Piumazzo automaticamente prima in classifica che chiuderà ospitando la Nuova Virtus Cesena alle ore 21:00; Finale Emilia, invece, è già certa dell’ultima casella in graduatoria, e proverà a chiudere con un referto rosa davanti al pubblico amico contro la Libertas Rosa Forlì (ore 20:30).

Davide Ceglia