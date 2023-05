Basket, Sasso sconfitto dal Peperoncino Venerdì tocca alla Mcdonald’s contro Us Reggio

Promozione maschile play-off semifinali: fattore campo rispettato nel primo atto della serie tra Peperoncino e Mp Restauri Sasso Castelfranco.

A prevalere sono i bolognesi per 67-50, che si portano sull’1-0. I padroni di casa impongono sin da subito la propria fisicità, conducendo con Stojkov e Perrotta sugli scudi.

Il Sasso (Zucchini 13, Venturi 12, Franchini e Gobbi 7) fatica nei primi 20’, ma reagisce in terza frazione (-5 sul 40-35), prima che Perrotta scriva di nuovo +8 con la tripla; in avvio di quarto periodo, le energie ospiti finiscono, e Peperoncino allunga fino al +17 finale. Prima divisione play-off semifinali: domani sera al via la serie tra PGS Smile Formigine e Nuova Cupola Reggio Emilia.

Venerdì, invece, sarà la McDonald’s Castelfranco a scendere in campo per gara-1 contro U.S. Reggio Emilia.

Si giocherà sempre sul doppio confronto (andata e ritorno, con prima partita in casa della peggio classificata) ed avanzerà al turno successivo la formazione che avrà la migliore differenza canestri.

Il programma: PGS Formigine – Nuova Cupola, gara-1 domani ore 21:45 palestra "Nobili" Reggio Emilia, gara-2 mercoledì 24 maggio ore 21:00 polivalente "Cavazzuti" Formigine. McDonald’s Castelfranco – U.S. Reggio Emilia, gara-1 venerdì 19 maggio ore 21:30 palestra "Reverberi" Reggio Emilia, gara-2 giovedì 25 maggio ore 21:30 pala "Reggiani".

Davide Ceglia